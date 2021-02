Rodrigo Pacheco eleito presidente do Senado brasileiro para biénio 2021/2022

O senador brasileiro Rodrigo Pacheco © Joedson Alves/EPA

O senador brasileiro Rodrigo Pacheco, do partido Democratas (DEM), foi eleito esta segunda-feira, com 57 votos, presidente do Senado do país, um cargo que ocupará pelos próximos dois anos.

A adversária de Pacheco, Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), conseguiu apenas 21 votos dos senadores.

Rodrigo Pacheco lançou a sua candidatura através de um manifesto em que se compromete, entre outras coisas, a garantir as liberdades, a democracia, as estabilidades social, política e económica do Brasil, assim como a segurança jurídica, a ética e a moralidade pública, com respeito às leis e à Constituição.

A sessão de voto, que contou com a desistência de três dos cinco candidatos ao cargo, teve início na tarde de hoje e prolongou-se por cerca de cinco horas, numa votação que foi feita de forma presencial e através de cédula de papel.