Roma exige milagres dos candidatos a santos

Por Manuel Vilas Boas 22 Fevereiro, 2020 • 15:51

O Vaticano vai continuar a exigir milagres para que sejam aprovadas as beatificações e canonizações na Igreja Católica. Foi esta certeza que o cardeal Ângelo Beccio, prefeito da Congregação romana para a causa dos Santos, deixou no antigo seminário de Vilar do Porto, à margem de uma conferência sobre a Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre a santidade.

Estarão assim longe do fim os processos entrados em Roma de três candidatos da diocese do Porto, os veneráveis Sílvia Cardoso, D. António Barroso e o Padre Américo Monteiro de Aguiar, fundador da Obra da Rua.