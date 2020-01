Rouba carro e adormece no banco de trás

Carro arrombado © Direitos Reservados/PMDF

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 16 Janeiro, 2020 • 07:55

Nem todos os casos poderão ser enquadrados clinicamente como cleptomania mas que há gente que tem uma pulsão, um fervor pelo furto, lá isso há.

Um ladrão de Brasília, apanhado a cometer um ilícito no bairro Samambaia Sul, junto à estação de metro QR112, na capital federal do país, teria provavelmente esse, chamemos-lhe assim, arroubo pelo roubo.

Uma poderosa ânsia por pegar aquilo que não é seu.

Mas mais poderoso ainda do que o impulso do furto no ser humano, em qualquer ser humano, mesmo no mais cleptomaníaco dos seres humanos, é o ímpeto pelo sono. Ninguém vence o cansaço.

O nosso ladrão de Samambaia do Sul fez tudo como mandam as regras dos assaltos ao chegar ao pé de um elegante automóvel cinza. Partiu o vidro da viatura, abriu a maçaneta, entrou, pegou o que queria e tinha tudo para festejar mais um assalto bem sucedido na carreira.

No entanto, naquela manhã chuvosa brasiliense aproveitou o banco de trás para tirar uma soneca - um cochilo, como se diz normalmente no país.

Dois polícias que passavam, estranharam o vidro quebrado e a presença de um sujeito a dormir profundamente no banco, agarrado ao rádio do carro e a mais alguns pertences do dono do veículo.

Ele acabou algemado e detido, o que já é mau. Mas o pior foi os guardas precisarem de o acordar para efetuar a prisão.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil