Rússia abate míssil ucraniano na região fronteiriça de Rostov

As defesas antiaéreas russas abateram este domingo um míssil ucraniano na região russa de Rostov, na fronteira com a Ucrânia, informou o governador daquela província, Vasili Gólubev.

"Aproximadamente às 12h00 de hoje (09h00 em Lisboa), o nosso sistema de defesa aéreo funcionou rapidamente. Um míssil ucraniano foi abatido na área entre Kámensk e Donetsk", escreveu Góluven na rede social Telegram.

O governador da província de Rostov indicou ainda que não existiram vítimas, mas que os estilhaços danificaram parcialmente os telhados de vários edifícios.

O chefe da administração da cidade de Donetsk, Román Kuráev, afirmou, num áudio publicado no Telegram, que os danos são "insignificantes".

A cidade de Donetsk, em Rostov, faz fronteira com a região de Lugansk, no este do país.