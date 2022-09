Rússia acusa forças ucranianas de atacar com drones a central de Zaporijia

© Andrey Borodulin/AFP

Por Lusa 04 Setembro, 2022 • 15:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rússia acusou este domingo a Ucrânia de ter tentado atacar, no sábado, com oito 'drones' o território da central nuclear ucraniana de Zaporijia, controlada pelas forças russas desde o início de março.

"Apesar da presença de representantes da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) na central nuclear de Zaporijia, o regime de Kiev continua com as provocações visando criar uma ameaça de um desastre causado pelo Homem", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov.

Na comunicação diária sobre a guerra, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que no sábado "oito 'drones' carregados com munições foram usados para atacar o território da central nuclear".

Ainda, segundo Konashenkov, os 'drones' que se aproximaram da central nuclear foram "bloqueados por equipamento eletrónico de guerra russo", tendo as munições sido lançadas em áreas desertas, que distam mais de um quilómetros e meio do perímetro da central nuclear.

A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente, há semanas, de fazerem ataques à central nuclear de Zaporijia.

Entretanto, hoje, o jornal 'online' independente The Insider, especializado em jornalismo de investigação, 'fact check' e análise política, com sede na cidade de Riga, na Letónia, publicou um vídeo sobre os ataques russos que ocorreram na noite de 2 para 3 de setembro a partir de território da central nuclear.

O vídeo mostra que a Rússia tem sistemas de lançamento de mísseis localizados em vários pontos situados nas proximidades da central nuclear.

Na sexta-feira, o Estado-Maior da Ucrânia afirmou que a Rússia retirou todos os equipamentos militares da central nuclear, antes da inspeção dos peritos da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).