Rússia afirma ter cercado duas grandes cidades no Sul e no sudeste da Ucrânia

© EPA

Por TSF com AFP 27 Fevereiro, 2022 • 06:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Federação Russa garante que cercou militarmente duas grandes cidades ucranianas. As cidades situam-se no Sul e no sudeste do país.

As cidades em causa são Kherson e Berdyansk. "Nas últimas 24 horas, as cidades de Kherson e Berdyansk têm estado completamente bloqueadas pelas forças armadas da Rússia", disse o porta-voz do Governo de Moscovo Igor Konashenkov a uma agência de notícias russa.

Kherson, situa-se no Sul da Ucrânia perto da península da Crimeia, tem uma área total de 135,7 km² e cerca de 286 mil habitantes. Já a cidade de Berdyansk fica perto de Mariupol, tem uma área total de 82.65 km² e quase 108 mil habitantes.