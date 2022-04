Rússia ainda sem resposta a pedido de Guterres de reunião em Moscovo

© AFP

A Rússia não tem ainda uma resposta ao pedido do secretário-geral da ONU, António Guterres, para se reunir em Moscovo com as autoridades do país sobre a situação na Ucrânia, informou esta quinta-feira a presidência russa.

"Esses pedidos chegam através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. De momento, não há resposta", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária.

Na terça-feira, Guterres enviou cartas aos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pedindo-lhes para ser recebido em visitas a Moscovo e a Kiev.

Nas cartas, o secretário-geral da ONU lembra que tanto a Rússia como a Ucrânia são membros fundadores da ONU e que "sempre deram um apoio sólido à organização", avisando que vivemos "em tempos de grande perigo".

Guterres diz ainda que gostaria de discutir "medidas urgentes para trazer a paz à Ucrânia".

Esta semana, o secretário-geral da ONU propôs à Rússia e à Ucrânia que declarassem uma "trégua de Páscoa" de quatro dias (referindo-se à Páscoa ortodoxa).

A Ucrânia apoiou a iniciativa de declarar uma "pausa humanitária" e assim ajudar a retirar civis das áreas mais afetadas pelos combates.

Contudo, as milícias pró-Rússia na região de Donbass duvidam da eficácia da medida e acusaram Kiev de quebrar tréguas anteriores, durante os oito anos de conflito na região.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU -- a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

