Rússia assina acordo com Bielorrússia para colocar armas nucleares no país

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Por Cátia Carmo com AFP 25 Março, 2023 • 18:37

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou este sábado que Moscovo prevê instalar armas nucleares "táticas" no território da Bielorrússia, um país aliado situado às portas da União Europeia.

Citado pela agência de notícias russa TASS, Putin disse que este acordo vai respeitar o tratado de não proliferação e que dez aeronaves, capazes de transportar estas armas nucleares, já foram enviadas para a Bielorrússia.

"Aqui não há nada inédito: os Estados Unidos fazem isso há décadas. Eles têm as suas armas nucleares táticas posicionadas há muito tempo no território dos seus aliados. Nós decidimos fazer o mesmo", afirmou Putin numa entrevista divulgada pela televisão russa, citada pela AFP, acrescentando que contava com o aval do governo bielorrusso.

O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é um tratado internacional assinado em 1968 por países como os EUA, Reino Unido e, na altura, a União Soviética, segundo o qual estas nações se comprometeram a manter as armas nucleares fora das mãos dos países que ainda não as têm.

