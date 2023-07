Rússia bombardeia Kiev com drones de fabrico iraniano

No ataque foram usados drones explosivos Shahed, de fabrico iraniano © Sergei Supinsky/AFP

A Rússia atacou Kiev com um drone esta madrugada, causando poucos danos, segundo as autoridades locais. Um ataque que acontece quando os líderes da NATO se preparam para uma cimeira centrada no apoio à Ucrânia contra a invasão de Moscovo.

"O inimigo atacou Kiev a partir do ar pela segunda vez este mês", afirmou a administração militar de Kiev na sua conta do Telegram.

No ataque foram usados drones explosivos Shahed, de fabrico iraniano, lançados a sul, provavelmente da região russa de Krasnodar.

"Todos os alvos aéreos detetados que se deslocavam na direção de Kiev foram destruídos pelas forças e meios da nossa defesa aérea", acrescentaram, sem especificar quantos drones foram abatidos.

Já o Ministério do Interior de Kiev afirmou que os destroços do drone foram localizados num local não revelado na região de Kiev.

"Janelas e anexos de casas particulares foram danificados", revelaram, acrescentando que não existiam informações imediatas sobre as vítimas.

Kiev, que tinha sido relativamente poupada a ataques desde o início do ano, foi alvo de frequentes ataques aéreos noturnos em maio.

