Rússia celebra 80 anos da vitória em Estalinegrado em plena ofensiva na Ucrânia

Soldados russos, ucranianos e bielorrussos lutaram juntos, há 80 anos, na batalha de Estalinegrado, que a Rússia celebra esta quinta-feira, um símbolo do patriotismo defendido por Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia.

O líder russo vai presidir esta quinta-feira à cerimónia do 80.º aniversário da vitória soviética contra as tropas alemãs nazis em Estalinegrado, atual Volgograd, numa altura em que a Rússia tem em curso uma guerra contra a Ucrânia.

A batalha de Estalinegrado, que terminou com a rendição das forças nazis em 2 de fevereiro de 1943, é considerada uma das mais sangrentas da História, com cerca de dois milhões de mortos de ambos os lados, segundo a agência francesa AFP.

A batalha mudou o curso do conflito na União Soviética, que tinha sido desmoralizada até então por várias derrotas esmagadoras.

A Rússia, que reivindica a herança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), glorifica a batalha de Estalinegrado como o acontecimento que salvou a Europa do nazismo.

Oitenta anos depois, a Ucrânia é um país independente e enfrenta uma guerra iniciada com a invasão russa de 24 de fevereiro do ano passado, que isolou Moscovo da comunidade internacional.

A Bielorrússia, que também se tornou independente com o colapso da URSS em 1991, é a grande, e rara, aliada da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

A vitória na batalha de Estalinegrado adquire um significado simbólico acrescido com a aproximação do primeiro aniversário do lançamento da operação russa na Ucrânia, segundo a AFP.

A Rússia tem intensificado as suas ações na Ucrânia com a recente captura da cidade ucraniana de Soledar, o primeiro sucesso das suas forças em muitos meses e após uma série de reveses numa guerra que Moscovo esperava que durasse pouco tempo.

Lançada para "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia, a "operação militar especial" como é designada por Moscovo é alvo de um paralelo traçado pelo Presidente da Rússia com a resistência contra o regime nazi de Adolf Hitler.

"Esquecer as lições da História leva à repetição de tragédias terríveis. A prova está nos crimes contra civis, na limpeza étnica, nas ações punitivas organizadas pelos neonazis na Ucrânia", disse Putin na sexta-feira passada, por ocasião do dia internacional em memória das vítimas do Holocausto.

Em Volgograd, uma cidade de um milhão de habitantes nas margens do Rio Volga, as celebrações da batalha de há 80 anos significaram dois dias de folga, quarta-feira e quinta-feira.

Um busto do líder soviético Josef Estaline foi descerrado em Volgograd na quarta-feira, ao lado de dois líderes militares famosos pelo seu papel na batalha, Georgi Zhukov e Alexander Vasilievsky.

Desde a queda da URSS, as autoridades russas têm tido uma posição ambivalente em relação a Estaline: oficialmente denunciado pelo terror de Estado que orquestrou na década de 1930 até à sua morte em 1953, ainda está enterrado em frente ao Kremlin (sede do poder) na Praça Vermelha.

O seu nome ainda é venerado por muitos russos que destacam o seu papel na derrota da Alemanha nazi pela URSS.

O programa das cerimónias desta quinta-feira inclui um desfile militar e um concerto.

A Batalha de Estalinegrado, que começou em julho de 1942, durou 200 dias e noites.

A cidade, transformada num campo de ruínas, foi palco de devastadores bombardeamentos aéreos alemães e combates de rua extremamente violentos.

Em 2 de fevereiro de 1943, as tropas do general alemão Friedrich Paulus renderam-se ao Exército Vermelho, que as tinha cercado, naquela que foi a primeira rendição do exército nazi desde o início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Completamente reconstruída por ordem das autoridades soviéticas, Estalinegrado foi rebatizada Volgograd em 1961, oito anos após a morte de Estaline.

Desde 2013, de acordo com uma decisão das autoridades locais, a cidade volta a ter o nome de Estalinegrado seis vezes por ano, incluindo em 2 de fevereiro e em 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória sobre a Alemanha nazi.