Rússia com 563 mortos e mais de 29 mil casos nas últimas 24 horas

A Rússia registou 563 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 53.659, e mais 29.018 casos positivos do novo coronavírus, segundo as autoridades de saúde do país.

Segundo dados oficiais, o total de casos desde o início da pandemia é agora de 2.992.706.

Moscovo, com quase 13 milhões de habitantes e o principal foco de infeção no país, acrescentou 7.315 novos casos positivos e 74 mortes por Covid-19.

Desde o início do surto da pandemia, a capital russa acumulou 772.104 infeções e 10.763 mortes.

Na segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, onde os hospitais trabalham no limite da sua capacidade, foram registadas 3.751 infeções e 76 mortes no último dia.

As autoridades russas têm até agora optado por não agravar as restrições sanitárias existentes, esperando que a campanha de vacinação que começou este mês ajude a conter a propagação do coronavírus.

No entanto, advertiram que o regresso à normalidade só será conseguido após a vacinação em massa da população, o que levará vários meses.

A Rússia é o quarto país do mundo, atrás dos Estados Unidos, Índia e Brasil, com maior número de infeções pelo novo coronavírus.

