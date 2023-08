Rússia devolve mais 22 prisioneiros de guerra à Ucrânia

As idades dos militares regressados esta segunda-feira variam entre 23 e 54 anos © Roman Pilipey/EPA (arquivo)

A Rússia devolveu esta segunda-feira à Ucrânia 22 soldados que tinha feito prisioneiros no decurso da guerra contra o país vizinho, anunciaram as autoridades ucranianas.

"Hoje [segunda-feira], mais 22 soldados ucranianos regressaram do cativeiro", disse o chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, segundo a agência ucraniana Ukrinform.

Yermak disse nas redes sociais que os soldados libertados participaram em combates em várias zonas e que alguns deles estavam feridos.

Com este grupo, já regressaram à Ucrânia 2598 prisioneiros de guerra, de acordo com o comissário para os Direitos Humanos do parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets.

"Até agora, 2598 ucranianos regressaram a casa. Este é o 48.º intercâmbio que foi efetuado com êxito", afirmou Lubinets, também citado pela agência noticiosa ucraniana.

As autoridades de Kiev não divulgaram o número de russos envolvidos na troca de prisioneiros, que habitualmente é feita de forma paritária.

O chefe do gabinete do Presidente Volodymyr Zelensky disse que as idades dos militares regressados esta segunda-feira variam entre 23 e 54 anos.

"Todos os libertados serão submetidos a um curso de reabilitação física e psicológica, de reintegração, e receberão o tratamento necessário com o apoio de médicos especialistas", acrescentou Yermak.

Desconhece-se o número de baixas civis e militares da guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.