Rússia dispara pelo menos 75 mísseis contra a Ucrânia, 41 foram "abatidos" pela defesa aérea

O chefe do exército ucraniano disse, esta segunda-feira, que as forças russas lançaram pelo menos 75 mísseis na Ucrânia, com ataques fatais contra a capital, Kiev, e cidades no sul e oeste.

"O país terrorista, a Rússia, efetuou ataques aéreos e de mísseis maciços no território da Ucrânia, utilizando também drones de ataque. Pela manhã, o agressor lançou 75 mísseis, 41 deles foram abatidos pela nossa defesa aérea", afirmou o general Valeriy Zaluzhny, através redes sociais.

Devido aos ataques russos, a cidade de Lviv ficou sem eletricidade ou água quente.

Em Kiev, a circulação do metro foi interrompida e as estações da capital ucraniana foram convertidas em abrigos antiaéreos.

O tráfego automóvel também foi bloqueado no centro da cidade, segundo o presidente da Câmara, Vitali Klitchko, citado pela AFP.

Além das explosões em Kiev, foi registado, também esta segunda-feira, o terceiro bombardeamento em cinco dias contra a cidade de Zaporijia (sul), no qual, segundo alguns meios de comunicação, uma pessoa morreu.

Os media ucranianos também relatam várias explosões de mísseis na cidade de Dnipro, bem como ataques a Zhytomyr, perto de Kiev, em Khmelnytskyi, mais a leste, na margem do rio Bug do sul, e Ternopil (a leste, nas margens do rio Seret).

De acordo com o jornal independente de Kiev, que cita o governador Vitaliy Kim, um total de dez mísseis S-300 caíram sobre a cidade de Myukolaiv, sem vítimas relatadas até agora.

Os bombardeamentos russos ocorreram depois de uma explosão ter danificado, no sábado, a ponte Kerch, entre a Rússia e a península ucraniana da Crimeia, anexada em 2014.

Moscovo atribuiu a explosão na ponte a um ataque terrorista ucraniano.

A Rússia desencadeou a atual guerra na Ucrânia ao invadir o país vizinho, a 24 de fevereiro deste ano.