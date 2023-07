Rússia divulga imagens do chefe de Estado Maior Valery Gerasimov

Valery Gerasimov © Mikhail Kireyev/Sputnik/AFP

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou esta segunda-feira imagens do chefe do Estado Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, num alegada reunião, pela primeira vez desde a rebelião armada do passado dia 24 de junho.

Gerasimov aparece num filme publicado pelo Ministério da Defesa da Rússia difundido através do sistema digital de mensagens Telegram numa suposta reunião sobre ataques com mísseis contra a Ucrânia efetuados no domingo.

Junto às imagens foi publicado um texto que se refere diretamente a Gerasimov como chefe do Estado Maior das Forças Armadas da Rússia.

A publicação no Telegram é citada pela agência de notícias espanhola Europa Press referindo-se à "primeira aparição pública" de Gerasimov depois do motim do Grupo Wagner.

O Presidente russo, Vladimir Putin, nomeou Gerasimov no passado mês de janeiro comandante das forças envolvidas na campanha contra a Ucrânia, substituindo o general Sergei Surovkin, que também não é visto em público desde o motim armado dos mercenários do Grupo Wagner.

O líder da empresa russa que contrata combatentes, Yevgeni Progozhin, foi durante os últimos meses muito crítico do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu e do general Valery Gerasimov.

Prigozhin liderou no passado dia 24 de junho uma rebelião militar em território russo apesar de ter abandonado os planos que supostamente incluíam a entrada dos mercenários em Moscovo, após um acordo alcançado através da mediação do chefe de Estado da Bielorrússia.