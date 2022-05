Rússia diz que destruiu grande armazém de armas em Krivói Rog

© Genya Savilov/AFP

Por Lusa 29 Maio, 2022 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rússia destruiu um grande depósito de armas em Krivói Rog, na região de Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, anunciou este domingo o Ministério da Defesa russo.

Na sua atualização matinal sobre a guerra em curso na Ucrânia, o ministério assegurou que o depósito de encontrava no território de "uma das empresas de Krivói Rog".

O armazém foi atingido por "mísseis de longo alcance e alta precisão", acrescentou.

O Governo russo, através do porta-voz da Defesa, Igor Konashenkov, deu conta ainda que, no sábado, as suas tropas derrubaram um avião ucraniano Su-25 na região de Dnipropetrovsk.

Konashenkov indicou que a defesa antiaérea russa abateu nas últimas 24 horas quatro drones ucranianos.

Segundo a mesma fonte, desde o início da "operação militar especial" na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, as forças russas destruíram 183 aviões, 128 helicópteros e 1049 drones ucranianos.

Além disso, até ao momento, as Forças Armadas da Ucrânia perderam 325 sistemas de mísseis antiaéreos, 3309 tanques e outros blindados, 447 lançadores múltiplos autopropulsados, 1722 peças de artilharia e 3270 veículos militares, asseguram os militares russos.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de oito milhões de pessoas, das quais mais de 6,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA