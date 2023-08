Rússia diz ter abatido seis drones a 200 quilómetros de Moscovo

Vários drones ucranianos foram abatidos sobre os céus de Moscovo na última semana © AFP

A Rússia disse esta quinta-feira ter abatido seis drones ucranianos a menos de 200 quilómetros a sudoeste de Moscovo, numa altura em que se tem registado um aumento de ataques contra a capital russa.

As forças russas "impediram durante a noite uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com drones sobre a região de Kaluga", a cerca de 180 quilómetros de Moscovo, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

"Seis drones foram abatidos por sistemas de defesa antiaérea", referiu o ministério, num comunicado.

O governador regional, Vyacheslav Chapcha, explicou na plataforma Telegram que as aeronaves não tripuladas foram destruídas quando tentavam atravessar Kaluga, sugerindo que esta região não era o alvo final.

O incidente não causou "vítimas ou danos", garantiu o Ministério da Defesa russo.

Os ataques de drones ucranianos multiplicaram-se nas últimas semanas em território russo, muitas vezes visando Moscovo e a península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Na terça-feira, a Rússia afirmou ter neutralizado um ataque de drones ucranianos em Moscovo, admitindo, no entanto, que uma das aeronaves tinha atingido um edifício da capital, já danificado, no fim de semana, num ataque semelhante.

Também hoje, o chefe da administração militar da capital da Ucrânia, Sergey Popko, anunciou que a defesa aérea ucraniana abateu esta madrugada cerca de 15 drones russos que se dirigiam para Kiev.

As forças ucranianas "detetaram e destruíram quase 15 alvos aéreos" ao se aproximarem de Kiev, disse Popko na plataforma Telegram, acrescentando que eram drones explosivos Shahed, fabricados pelo Irão.

"De acordo com as informações disponíveis no momento, não houve vítimas ou danos na capital", acrescentou o chefe militar.

O alerta aéreo, o 820.º em Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, durou três horas, disse Popko.

Na madrugada de quarta-feira, um ataque com drones Shahed destruiu 40 mil toneladas de cereais que tinha armazenado num silo do porto e que se destinavam a países de África, China e Israel.

O ataque russo ocorreu num porto fluvial ucraniano do rio Danúbio, situado na cidade de Izmail, muito perto da fronteira com a Roménia, no interior da região de Odessa.