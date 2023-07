Rússia acusa Ucrânia de tentativa de "ato terrorista" contra aeroporto de Moscovo

© Yuri Kadobnov/AFP (arquivo)

Por Lusa 04 Julho, 2023 • 08:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse esta terça-feira ter evitado um "ato terrorista" da Ucrânia, depois de vários 'drones' terem obrigado à interrupção dos voos no aeroporto de Vnukovo, nos arredores de Moscovo.

Foi "uma tentativa do regime de Kiev de atacar uma área onde estão localizadas infraestruturas civis, incluindo um aeroporto que, aliás, recebe voos internacionais", disse, na plataforma Telegram, a porta-voz do Ministério Maria Zakharova.

O Presidente da Ucrânia "está a cometer esses atos terroristas usando armas entregues pelo Ocidente ou compradas com financiamento ocidental, isso é terrorismo internacional", disse Zakharova.

"A comunidade internacional deve perceber que os Estados Unidos, Reino Unido e França, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, estão a financiar um regime terrorista", acrescentou.

A presença dos 'drones' [veículos aéreos não tripulados] interrompeu brevemente o funcionamento do aeroporto de Vnukovo e obrigou a redirecionar vários voos para outros aeroportos, indicou a Agência de Transporte Aéreo da Rússia.

A partir das 07h00 (05h00 em Lisboa), todas as restrições foram suspensas no aeroporto de Vnukovo, que "retomou a atividade", disse a agência, num comunicado.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que o exército neutralizou cinco 'drones' ucranianos perto da região de Moscovo, num ataque que não causou vítimas ou danos.

"Esta manhã, foi impedida uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ato terrorista com cinco 'drones'", que tinham como alvos locais em Moscovo e nos arredores da capital russa, disse o Ministério, em comunicado.

As defesas antiaéreas russas destruíram quatro 'drones' perto de Moscovo e um quinto foi neutralizado através de "meios de guerra eletrónica", perto da capital, referiu.

De acordo com os serviços de emergência, citados pela agência de notícias estatal russa RIA Novosti, dois 'drones' foram abatidos perto da aldeia de Valouïevo, nos arredores de Moscovo, enquanto outro foi neutralizado perto de Kubinka, a 40 quilómetros do aeroporto de Vnukovo.

A defesa antiaérea russa também abateu um 'drone' na região de Kaluga, a sudoeste de Moscovo, informou a agência de notícias oficial russa TASS.

A Ucrânia lançou uma contraofensiva em 04 de junho e, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, o exército de Kiev recuperou na última semana mais de 158 quilómetros quadrados na zona sul do país, conquistados pelas forças russas, na sequência da operação militar lançada em fevereiro do ano passado.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA