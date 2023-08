Rússia diz ter matado 150 soldados ucranianos no rio Dnieper

"Os militares russos derrotaram um destacamento inimigo de cerca de 150 pessoas que tentava ganhar uma posição na margem esquerda do rio Dnieper" © Sergey Dolzhenko/EPA (arquivo)

O Exército russo afirmou este sábado ter "eliminado completamente" cerca de 150 soldados ucranianos que tentavam atravessar o rio Dnieper, a linha da frente no sul da Ucrânia, onde as forças de Kiev tentam penetrar nas defesas de Moscovo.

"Os militares russos derrotaram um destacamento inimigo de cerca de 150 pessoas que tentava ganhar uma posição na margem esquerda do rio Dnieper", declarou o Ministério da Defesa russo em comunicado.

"Um míssil russo atingiu o centro da cidade, na nossa Cherniguiv", escreveu o Presidente ucraniano no Telegram.

"Uma praça, a universidade politécnica, um teatro. Um sábado normal, que a Rússia transformou num dia de dor e perda. Há mortos, há feridos", acrescentou.

Este sábado, a Rússia bombardeou o centro da cidade de Cherniguiv, no norte da Ucrânia, matando "várias pessoas", referiu o o Presidente Volodymyr Zelensky, pouco depois de uma cimeira entre Vladimir Putin e os seus generais.

Pouco antes, as autoridades locais referiram-se ao disparo de "um míssil balístico" e instaram a população a "permanecer abrigada" nesta cidade, que tinha sido poupada a ataques em grande escala depois de ter sido brevemente invadida pelas forças russas no início da invasão, em fevereiro de 2022.

O bombardeamento ocorreu no momento em que Volodymyr Zelensky visitava a Suécia, país que forneceu a Kiev milhares de armas antitanque e que pretende aderir à NATO, apesar da oposição de Moscovo e pouco depois de uma reunião, anunciada pelo Kremlin na manhã de sábado, entre Vladimir Putin e os generais responsáveis pela operação militar na Ucrânia, na cidade russa de Rostov-on-Don, não muito longe da fronteira ucraniana.

As autoridades russas não especificaram a data da reunião, mas as imagens difundidas pelos meios de comunicação estatais sugerem que esta se realizou durante a noite nesta cidade do sul do país.

A ação segue-se a uma série de sucessos reivindicados por Kiev no campo de batalha esta semana, e surge depois de os Estados Unidos errem aprovado, na sexta-feira, o envio de F-16 da Dinamarca e da Holanda para a Ucrânia.

"Vladimir Putin teve uma reunião no quartel-general da operação militar especial em Rostov-on-Don", afirmou o Kremlin em comunicado.

"O chefe de Estado ouviu os relatórios do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, dos comandantes de setor e de outros oficiais", acrescenta o documento.

Um vídeo difundido pela agência noticiosa RIA Novosti mostra o Presidente russo vestido de fato e a sair de um jipe na escuridão antes de ser recebido pelo general Gerasimov em uniforme militar.

O centro operacional da intervenção russa na Ucrânia, Rostov-on-Don foi palco, em junho, do espetacular motim dos mercenários de Wagner, que se apoderaram por breves instantes do quartel-general do Exército na cidade, antes de porem fim à sua rebelião.

O general Gerasimov, que os mercenários de Wagner queriam derrubar, raramente foi visto em público desde o fracasso da rebelião.

Vladimir Putin visita com pouca frequência as zonas próximas da ofensiva russa na Ucrânia.

Este sábado de manhã, as forças armadas ucranianas também anunciaram que tinham destruído "quinze drones russos" durante a noite.

Os dois lados do conflito, iniciado em fevereiro de 2022, têm relatado recentemente incursões regulares de drones por ar e mar, numa altura em que a Ucrânia está no meio de uma contraofensiva para recuperar o território controlado pela Rússia.

De acordo com Kiev, 17 drones explosivos Shahed de fabrico iraniano "lançados da região de Kursk" foram utilizados num ataque aéreo na sexta-feira à noite, sem especificar o que aconteceu aos dois drones restantes.

A defesa antiaérea ucraniana foi ativada "nas regiões norte e centro, bem como no oeste" do país, acrescentou Kiev.

A Rússia intensificou os ataques às infraestruturas portuárias ucranianas no Mar Negro e no Danúbio desde que se retirou do acordo de cereais liderado pela ONU-Turquia, que entrou em vigor no verão de 2022.

Entretanto, o Exército russo afirmou este sábado ter frustrado um ataque ucraniano na Crimeia. "Durante a noite de 19 de agosto, o regime de Kiev tentou realizar um ataque terrorista usando um míssil antiaéreo do sistema de defesa aérea S-200, que foi usado para atingir o território da Crimeia", disse o Exército russo em um comunicado.

A península do Mar Negro, anexada por Moscovo em 2014, tem sido regularmente alvo de ataques desde o início da ofensiva russa na Ucrânia.

Kiev reiterou o desejo de recuperar todos os territórios conquistados por Moscovo, incluindo a Crimeia.