Rússia e EUA retomam contacto sobre controlo de armamento

As conversações decorreram apenas um dia após Tracy ter entregado as suas credenciais ao diplomata russo © Oleg Petrasyuk/EPA

Por Lusa 31 Janeiro, 2023 • 15:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rússia e os Estados Unidos reiniciaram esta terça-feira os contactos sobre o controlo de armamento, um diálogo suspenso desde o início da campanha militar russa na Ucrânia, anunciou o ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O vice-ministro da diplomacia russa, Serguei Ribkov, abordou "alguns temas de atualidade sobre o controlo de armamento" com a nova embaixadora dos EUA em Moscovo, Lynne Tracy, assinalou o comunicado oficial.

As conversações decorreram apenas um dia após Tracy, fluente em língua russa, ter entregado as suas credenciais ao diplomata russo.

Na segunda-feira, a embaixada dos EUA em Moscovo indicou que Tracy "concede uma especial atenção em manter o diálogo entre as capitais dos nossos países num período de tensão sem precedentes".

Ribakov assinalou há poucos dias que na atual situação não existem condições para uma reunião da comissão bilateral sobre o tratado de desarmamento START III, que expira em 2016.

O responsável russo atribuiu a situação à retórica e ações dos Estados Unidos, o maior fornecedor de armamento à Ucrânia, que também acusou de provocar incessantemente Moscovo.

Washington suspendeu o diálogo sobre o controlo de armamento com Moscovo após o início da "operação militar especial" russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Em consequência, a Rússia informou em agosto Washington da decisão em proibir as inspeções norte-americanas 'in situ' ao seu arsenal de armas nucleares, a alegar dificuldades para efetuar o mesmo processo nos EUA devido às sanções ocidentais relacionadas com as autorizações de voo e concessão de vistos a funcionários russos.

Antes do reinício do diálogo em 29 de novembro passado no Egito, a Rússia também prorrogou unilateralmente as reuniões da comissão bilateral com os Estados Unidos sobre o Novo START.

Em dezembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, advertiu que o congelamento pelos Estados Unidos do diálogo sobre estabilidade estratégica multiplica os riscos.

Em simultâneo, recordou que o último resultado palpável dos esforços conjuntos da Rússia e Estados Unidos foi o acordo destinado a prolongar, por cinco anos, o tratado de redução de armas estratégicas START até 05 de fevereiro de 2026.

"É evidente que os problemas se irão acumulando devido à ausência de um trabalho negociador para manter a estabilidade estratégica. Isso poderá implicar uma multiplicação dos riscos", disse Lavrov.

O chefe da diplomacia de Moscovo também frisou que a política dos EUA e da NATO aponta na prática para um conflito armado com a Rússia, representando "uma grave ameaça".

"É evidente que isso pode conduzir a um conflito direto entre potências nucleares de consequências catastróficas", sublinhou.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA