Rússia emite mandado de captura contra chefe das Forças Armadas ucranianas

O Exército da Ucrânia garante que Zaluzhny vai falar, em breve, a "todos os ucranianos"

O Ministério do Interior da Rússia emitiu esta terça-feira um mandado de captura contra o chefe das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, que a imprensa oficial russa tinha dado como morto na semana passada.

Zaluzhny e outros generais ucranianos foram acusados este mês pelo Comité de Investigação da Rússia de terem ordenado a morte de civis e a destruição de infraestruturas civis no Donbass, ao abrigo do artigo 356.º do Código Penal russo.

Comandante-em-chefe das Forças Armadas desde julho de 2021, Zaluzhny, 49 anos, tornou-se uma figura querida entre o povo ucraniano.

Na semana passada, a imprensa oficial russa avançou que o general ucraniano tinha sido morto num ataque com mísseis na região de Kherson.

Na quinta-feira, porém, Zaluzhny apareceu num vídeo divulgado pelas Forças Armadas do seu país para desmentir os rumores vindos de Moscovo, que foram considerados como uma tentativa de desmoralizar as tropas ucranianas.

"Más notícias para os propagandistas russos! Valery Fedorovych [Zaluzhny] está bem e continua a planear a libertação dos territórios ucranianos dos invasores russos", afirmou um oficial do Exército ucraniano, que garantiu que o chefe das Forças Armadas irá falar, em breve, a "todos os ucranianos".