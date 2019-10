Rússia exige 250 mil euros a ativistas que organizaram protestos sem autorização

© EPA

O Ministério russo do Interior exigiu esta terça-feira, em nome da polícia de Moscovo, que o ativista político Alexei Navalny e os seus aliados paguem 18 milhões de rublos (252 mil euros) por terem realizado protestos antigovernamentais não autorizados.

O ministério apresentou duas ações judiciais devido a protestos não autorizados realizados em 27 de julho e 3 de agosto, nos quais as forças de segurança detiveram mais de duas mil pessoas, avançou a agência de notícias russa TASS.

As autoridades exigem uma compensação de mais de 250 mil euros a Navalny - que, embora não seja filiado em nenhum partido político, é considerado como líder da oposição na Rússia - e vários dos seus seguidores, por considerarem que os protestos ilegais obrigaram a polícia a adotar um grande dispositivo de segurança na capital, refere a mesma fonte.

Num dos processos judiciais interpostos, o ministério acusa Alexei Navalny, Vladimir Mílov, Iliá Yashin, Iván Zhdánov, Alexandr Soloviov e Liubov Sobol, os rostos mais visíveis dos protestos no verão, além do coordenador do gabinete de Navalni em Moscovo, Oleg Stepanov.

O segundo processo é dirigido contra Sobol e um membro da Fundação Navalny Anticorrupção, Georgi Alburov.

Vários destes opositores foram detidos - alguns mais do que uma vez - e impedidos de concorrer a eleições para a Duma (câmara baixa do parlamento) de Moscovo em 8 de setembro, lembrou a agência TASS.

As manifestações, que pediam eleições livres e justas perante a recusa das autoridades eleitorais de registarem 57 candidatos da oposição para as eleições municipais de 8 de setembro, levaram a polícia russa a prender mais de 2.000 pessoas.

Algumas detenções foram feitas de forma violenta e muitos manifestantes foram feridos na cabeça, de acordo com jornalistas da AFP.

A oposição russa encarou as eleições municipais como um primeiro passo para tentar ter representação na Duma nas legislativas de 2021.

A Alta Representante da UE para Política Externa, Federica Mogherini, criticou, na altura, as detenções e o uso desproporcional de força contra manifestantes pacíficos, considerando que essas ações "minam seriamente as liberdades fundamentais de expressão, associação e reunião".

Nas eleições de 8 de setembro, a oposição ao Presidente russo, Vladimir Putin, conquistou quase metade dos lugares em disputa em Moscovo, um resultado contrário ao resto do país.