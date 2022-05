Rússia expulsa cinco diplomatas portugueses. MNE diz que é "retaliação"

Portugal alega que a decisão russa não passa de "simples retaliação" © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Rússia anunciou, esta quinta-feira, que irá expulsar cinco diplomatas portugueses de Moscovo. A decisão foi confirmada à TSF pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"A Embaixadora de Portugal em Moscovo [Madalena Fischer] foi esta manhã chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, tendo sido informada da expulsão de 5 funcionários da embaixada, que terão de abandonar a Rússia no prazo de 14 dias", adianta o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa nota enviada às redações.

A tutela sublinha que o Governo português "repudia a decisão das autoridades russas", afirmando que a mesma "não tem qualquer justificação que não seja a simples retaliação".

"Ao contrário dos funcionários russos expulsos de Portugal, estes funcionários nacionais levavam a cabo atividades estritamente diplomáticas, em absoluta conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", defende o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em abril, Portugal expulsou dez funcionários da missão diplomática russa na embaixada do país em Lisboa, declarando-os como 'personae non gratae'. Na altura, o Governo português justificou a decisão com a alegação de que estavam a exercer atividades "contrárias à segurança nacional" e frisou que nenhum dos funcionários em causa era diplomata de carreira.

Já na quarta-feira, a Rússia tinha anunciado a expulsão de 27 diplomatas espanhóis, 24 italianos e 34 franceses, em retaliação por medidas semelhantes adotadas por esses países na sequência da invasão da Ucrânia. O anúncio foi feito um dia depois de a Rússia ter decidido expulsar dois diplomatas finlandeses.

