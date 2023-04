Rússia impede transmissão de reunião do Conselho de Segurança sobre sequestro de crianças

© Yuki Iwamura/AFP (arquivo)

A Rússia opôs-se esta sexta-feira à transmissão pelos canais oficiais das Nações Unidas (ONU) de uma reunião do Conselho de Segurança sobre sequestro e deportação de crianças em conflitos armados, cumprindo uma promessa que fez no início do mês.

Em 5 de fevereiro, a missão russa junto da ONU convocou uma reunião em formato 'Fórmula Arria' (reuniões informais com representantes da sociedade civil) para dar a sua versão sobre a deportação ilegal de menores ucranianos e que contou com a participação da comissária russa para a infância, Maria Lvova-Belova, alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Contudo, a reunião não foi transmitida pelos canais oficiais da ONU a pedido do Reino Unido, que se opôs a dar voz a Maria Lvova-Belova por ser considerada uma das responsáveis pelo "crime de guerra de deportação ilegal" de menores ucranianos.

Face à objeção do Reino Unido em permitir que a reunião fosse transmitida pelos canais oficiais da ONU, o vice-representante permanente russo na ONU, Dmitry Polyansky, anunciou que "a Rússia bloqueará a partir de agora todas as transmissões da ONU de reuniões semelhantes", promessa que foi cumprida esta sexta-feira.

De acordo com a prática estabelecida na Organização, a transmissão 'online' das reuniões em formato 'Fórmula Arria' via canais oficias da ONU requer o consentimento de todos os membros do Conselho, podendo assim ser bloqueada se um único membro se opuser.

Além do Reino Unido e da Rússia, também a China bloqueou em 17 de março a transmissão 'online' de uma reunião sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte, elevando para três o total de vezes que um Estado-membro travou a transmissão de sessões nos últimos dois meses.

Apesar de a reunião de hoje não ter sido transmitida nos canais oficiais da ONU, os coorganizadores - Albânia, França e Estados Unidos da América - difundiram a sessão no canal do YouTube da missão norte-americana.