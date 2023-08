Rússia inclui jornalista e atriz ucraniana na lista de "extremistas"

Sokolova "é procurada por violação do Código Penal" © Olga Maltseva/AFP

Por Lusa 07 Agosto, 2023 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rússia incluiu esta segunda-feira a jornalista e atriz ucraniana Yanina Sokolova na lista de pessoas procuradas por alegada participação em atividades terroristas e extremistas, noticiou a agência russa TASS.

Sokolova "é procurada por violação do Código Penal", de acordo com informações constantes na base de dados do Ministério do Interior citadas pela TASS, segundo a agência espanhola Europa Press.

A medida surge depois de Sokolova ter sido colocada em março na lista de "terroristas e extremistas" pela Agência Federal de Supervisão Financeira da Rússia.

Sokolova, 39 anos, pronunciou-se a favor da prática de crimes contra cidadãos russos no canal televisivo ucraniano NTA em plena invasão da Ucrânia, lançada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

Ameaçou abertamente os representantes russos e apelou para a sua "destruição total".