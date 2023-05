Rússia lança ataque de "intensidade excecional" contra Kiev. Todos os mísseis e drones foram abatidos

Os sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente têm protegido a cidade de Kiev © AFP (arquivo)

Por Guilherme de Sousa com agências 16 Maio, 2023 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rússia lançou na última madrugada um ataque de "intensidade excepcional" contra Kiev, horas depois de terminar o périplo de Volodymyr Zelensky na Europa. Todos os 18 mísseis e drones foram abatidos pelas defesas aéreas, anunciou a Força Aérea da Ucrânia.

Relacionados Reino Unido recebe visita inesperada de Zelensky e promete mais armas

"Por volta das 3h30 [hora local] do dia 16 de maio de 2023, ocupantes russos atacaram a Ucrânia a partir das direções norte, sul e leste com 18 mísseis de vários tipos de bases aéreas, marítimas e terrestres. Das seis aeronaves MiG-31K, seis mísseis aerobalísticos Kinzhal X-47M2 "Dagger", nove mísseis Calibre - de navios no Mar Negro e três mísseis C-400, Iskander-M.Todos os mísseis foram destruídos pelas forças de defesa aérea e meios da Força Aérea da Ucrânia. Além disso, na noite de 16 de maio, o adversário atacou com drones de ataque Shahed-136/131 e conduziu o reconhecimento aéreo por três drones táticos operacionais - Orlan-10, e Supercam. Todos eles foram esmagados", anunciaram as autoridades ucranianas em comunicado.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, referiu no Telegram que os destroços dos projéteis abatidos caíram sobre várias zonas residenciais, provocando um incêndio e ferimentos em pelo menos três pessoas.

O ataque ocorreu horas depois de Volodymyr Zelensky ter garantido vários milhares de milhões de euros em ajuda militar. Ontem, o Presidente ucraniano esteve no Reino Unido e recebeu luz verde do primeiro-ministro, Rishi Sunak, para o envio de milhares de mísseis e drones cujo alcance atinge os 200 quilómetros, uma ajuda importante numa altura em que a Ucrânia se prepara para lançar a contraofensiva no leste do país.