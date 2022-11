Rússia rejeita notícias de que Lavrov foi hospitalizado em Bali

© AFP

A Rússia rejeitou, esta segunda-feira, as notícias que davam conta de que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, teria sido hospitalizado em Bali, na Indonésia, com "problemas de saúde", antes de participar na Cimeira do G20.

A notícia da Associated Press (AP) cita três fontes oficiais indonésias, que não quiseram ser identificadas.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st - Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022

A reação russa à notícia chegou por parte da porta-voz do ministro, Maria Zakharova, afirmando à Reuters que este era "o cúmulo da falsificação". Mais tarde, publicou nas redes sociais um vídeo de Lavrov sentado no pátio do hotel na cidade indonésia a ler documentos.

Questionado sobre a notícia, o ministro disse que os jornalistas mentiram durante décadas sobre o estado de saúde de Vladimir Putin. "Este tipo de jogo não é novo na política, os jornalistas do ocidente precisam de escrever a verdade", esclareceu.

As fontes não forneceram mais detalhes. Mesmo assim, a AP afirmou que duas fontes indonésias disseram que Lavrov estava a receber tratamento por causa de "um problema de coração".