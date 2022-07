Rússia nega que já exista um acordo sobre troca de prisioneiros com EUA

© Natalia Kolesnikova/AFP

As autoridades russas negaram esta quinta-feira que já exista um acordo sobre a possível troca de prisioneiros proposta pelos Estados Unidos à Rússia."No momento, não há acordos nesta área" da troca de prisioneiros, afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária.

O porta-voz declarou que estes são assuntos que não admitem "fugas para a imprensa".

"Habitualmente, são divulgados os acordos que já foram alcançados", sublinhou Peskov.

Esta quinta-feira, mais cedo, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo declarou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, ainda não pediu uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na qual tratariam de uma eventual libertação de prisioneiros norte-americanos.

"Além do que está a ser divulgado pela imprensa, não recebemos um pedido [formal]", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pela agência de notícias russa Interfax.

O porta-voz acrescentou que as autoridades russas seguem as "práticas diplomáticas usuais" e "não as práticas de falas públicas".

Na quarta-feira, Anthony Blinken declarou que os Estados Unidos propuseram à Rússia um acordo para a repatriação da basquetebolista da WNBA Brittney Griner e de outro cidadão norte-americano, Paul Whelan.

Em sentido diferente do até agora assumido, Blinken disse pela primeira vez que espera falar com o seu homólogo do Kremlin.

Esta declaração foi a primeira manifestação pública de que estão a ser tomadas ações concretas para assegurar a libertação de Griner, que foi presa com acusações de posse de droga, em fevereiro no aeroporto de Moscovo.

Na quarta-feira, Brittney Griner falou perante o tribunal e reafirmou que não teve consciência de estar a introduzir substâncias interditas na Rússia, referindo-se à canábis para cigarros eletrónicos que tinha na mala.

Anthony Blinken não adiantou pormenores sobre o acordo proposto, que terá sido apresentado há semanas, não sendo claro que isso baste para a libertação dos norte-americanos.

A rede de televisão norte-americana CNN especificou que Washington teria proposto a Moscovo uma troca de prisioneiros envolvendo o traficante de armas russo Viktor But e os norte-americanos Griner e Whelan.

Paul Whelan foi condenado, em 2020, a 16 anos de prisão com acusações de espionagem. Tanto ele como a sua família têm reiteradamente repetido que estão inocentes e o governo dos Estados Unidos diz que as acusações são falsas.

Quanto a Griner, que joga na Rússia no Ekaterinburgo, tinha na mala de viagem recargas de óleo de canábis para serem consumidas através de cigarros eletrónicos. Alega que não sabe como isso foi parar à sua mala e que desconhecia a proibição na Rússia, tanto mais que lhe foram prescritos por médico.

Pela lei russa, arrisca-se a uma pena de prisão de 10 anos.

Desde há muito tempo que os Estados Unidos se têm mostrado contra a troca de prisioneiros, defendendo que isso pode encorajar a tomada de reféns e promover a falsa equivalência entre o que consideram um norte-americano erradamente preso e um estrangeiro justamente condenado.

No entanto, no início de abril deu-se a troca entre o 'marine' veterano Trevor Reed e o piloto russo Konstantin Yaroshenko, o que pode ser visto como o abrir de portas para decisões similares no futuro.

Blinken e Lavrov têm evitado aparecer juntos, como aconteceu na última reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G-20, realizada em Bali, Indonésia, a que ambos compareceram.