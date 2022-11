Rússia vai retirar tropas da cidade ucraniana de Kherson

© Hannibal Hanschke/EPA

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, ordenou a retirada das tropas colocadas na cidade de Kherson, na margem ocidental do Rio Dnieper, na Ucrânia.

"Comecem a retirada de tropas e tomem todas as medidas que garantam uma travessia segura de pessoal, armas e equipamento", ordenou o governante, citado pela agência russa de notícias TASS.

O general russo responsável pelas tropas na Ucrânia, Sergei Surovikin, terá recomendado organizar uma "linha de defesa ao longo da margem oriental do rio" na sequência desta "decisão difícil".

Surovikin admitiu que já não é possível sustentar a cidade perante a contraofensiva ucraniana, que decorre há várias semanas. Perante os argumentos apresentados, o ministro russo concordou e assinalou que "a vida e saúde dos soldados russos é sempre a prioridade".

O general disse também, em direto na televisão estatal Rossiya-24, que os russos fizeram "tudo o que era possível" para assegurar a segurança dos civis - perto de 115 mil já foram retirados - durante a evacuação da cidade.

Citado pela agência Reuters, um dos conselheiros do Presidente ucraniano diz ser demasiado cedo para falar de uma retirada russa.

"Até que a bandeira da Ucrânia esteja hasteada em Kherson, não faz sentido" falar de uma manobra deste tipo, referiu Mykhailo Podolyak, adiantando que alguns dos comandantes russos estão a empenhar mais soldados.

Anexada em setembro pela Rússia, tal como aconteceu com Lugansk, Donetsk e Zaporijia, a cidade de Kherson era a única capital regional que as forças russas tinham ocupado nos mais de oito meses de guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro com uma invasão de território ucraniano por parte da Rússia.

As autoridades pró-russas de Kherson admitiram na terça-feira a superioridade numérica das forças ucranianas na região.

"Apesar da superioridade numérica das forças armadas ucranianas", os soldados russos "repelem com sucesso todos os ataques", disse na altura o vice-governador Kirill Stremousov, que morreu hoje num acidente de trânsito.

