Rússia preocupada com "possíveis provocações da Ucrânia" com bombas radioativas

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu © Gavriil Grigorov/EPA

A Rússia revelou, este domingo, estar preocupada com "as possíveis provocações da Ucrânia com o uso de uma 'bomba suja'", um artefacto que inclui elementos radioativos. A mensagem, com poucos pormenores sobre a acusação, foi transmitida pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, aos homólogos de França e Turquia e é avançada num breve comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, citado pela agência Efe.

Em resposta, Sébastien Lecornu, ministro das Forças Armadas de França, recordou que o seu país "rejeita qualquer forma de escalada, especialmente nuclear".

Regiões da fronteira em alerta

O país de Vladimir Putin enfrenta atualmente uma grande contraofensiva da Ucrânia e Moscovo já chegou mesmo a denunciar o "aumento considerável" dos ataques ucranianos contra várias regiões russas na fronteira, incluindo Belgorod, Kursk e Briansk. Em Kursk foram construídas duas linhas de defesa para enfrentar um possível ataque das forças ucranianas, anunciou este domingo o governador da região, Roman Starovoit.

"Estamos preparados para enfrentar qualquer ataque ao nosso território", assegurou.

Já o governador da região russa de Belgorod, também na fronteira com a Ucrânia, anunciou no sábado o início da construção de uma linha de defesa. Nesse dia, duas pessoas morreram nos ataques ucranianos contra infraestruturas civis na região de Belgorod e quase 15 mil moradores ficaram sem energia elétrica em casa durante várias horas, afirmaram as autoridades locais, citadas pela AFP.

