Rússia volta a atacar com drones região de Odessa

A Rússia voltou a atacar na terça-feira à noite com 'drones' a região de Odessa, no sul da Ucrânia, atingindo infraestruturas de produção e transporte de mercadorias para exportação e causando danos em celeiros.

"Infelizmente, houve impactos nas infraestruturas de produção e transporte, onde se registou um incêndio numa área de 700 metros quadrados", escreveu o chefe da Administração Militar da região de Odessa, Oleg Kiper, na sua conta na plataforma de mensagens Telegram.

O fogo foi extinto, disse Kiper, que falou de "danos em celeiros" localizados no local do ataque. De acordo com o chefe da administração militar da região de Odessa, as defesas antiaéreas ucranianas abateram nove 'drones' lançados pela Rússia durante o ataque.

Segundo vários canais ucranianos do Telegram, o ataque teve lugar no porto de Ismail, no Danúbio, no extremo sudoeste da Ucrânia e muito perto da fronteira com a Roménia, membro da NATO.

Desde o fim, em meados de julho, do chamado acordo sobre os cereais, em que Moscovo se comprometeu, durante um ano, a permitir a exportação de produtos agrícolas a partir de três portos ucranianos do Mar Negro, a Rússia tem bombardeado repetidamente as infraestruturas portuárias e agrícolas ucranianas.

Desde o início da invasão russa em grande escala, a Ucrânia tem aumentado as exportações agrícolas através do Danúbio, face ao bloqueio militar russo no Mar Negro.