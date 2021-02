Russos na rua desafiam a repressão do Kremlin

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 01 Fevereiro, 2021 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Le Temps da Suiça diz que há caos nas fronteiras da Europa... diz que o espaço Schengen está em fase de retirada de si próprio com os controlos a aumentarem na Suiça, em França, na Alemanha e até mesmo entre as duas Irlandas.

O Le Temps traz também na capa os protestos na Rússia. O diário suíço diz que o vento de revolta sopra sobre a Rússia...

Neve a cair, Gente corajosa... não tanto pela neve mas por estarem a um par de metros dos bastões da polícia russa ... é o que vemos na foto de capa do El País ... foto de Maxim Shemetov da Reuters, que leva o titulo "massivos protestos por Navalny apesar da repressão na Rússia"... na primeira do El país lemos também que a AstraZeneca acordou com a União Europeia um "ligeiro aumento da entrega de vacinas" e que as ordens religiosas - em Espanha - assumem 126 casos de abusos sexuais, os bispos tentam assim evitar uma investigação, o número de vítimas eleva-se a 500.

O La Razon traz uma sondagem para as eleições regionais da Catalunha, destaca-se a subida do ex-ministro da Saúde Salvador Illa...se as eleições fossem hoje os socialistas catalães teriam 29 lugares no parlamento, tiveram 17 nas eleições de há quatro anos... o Cuidadanos desce de 36 para 13... os independentistas Juntos pela Catalunha e Esquerda Republicana, em conjunto conseguem 64 deputados, há quatro anos tiveram 66, a maioria absoluta acontece aos 68.

A Galiza está a ponto de concluir a vacinação dos mais idosos, lemos na manchete do Voz da Galiza... as autoridades regionais de saúde esperam a chegada hoje de mais 25 mil doses... para já, só Astúrias e Castilla & Leon superam 1% de imunizados...

No Fígaro, a lei do separatismo e o executivo face às críticas. O texto legal de luta contra o Islão político é debatido a partir de hoje na assembleia nacional. Recebe críticas tanto à direita como à esquerda, quer por parte dos cultos religiosos. No editorial, o Fígaro escreve que católicos, protestantes e judeus são vítimas colaterais.

O Libération pergunta em manchete se a Covid fará restituir a dívida... a política "custe o que custar" obriga o estado a endividar-se massivamente nos mercados. Como será paga esta fatura de 150 mil milhões só para o ano de 2020? Pode ser anulada? Tudo para ler nas páginas 2 a 5.

O Humanité dedica-se a outra urgência destes tempos: a saúde mental.

O Daily Mail fez as contas ao que a falta de escola vai custar para os alunos britânicos... 350 mil milhões de libras. É toda uma geração e os efeitos podem ser para a vida. O jornal chama-lhe a geração perdida da Covid.

Vem aí um novo ano chinês... o jornal Hoje Macau perspetiva o Ano do Búfalo... e recomenda: "Disciplina e Atenção". No ano do Búfalo, não haverá lugar para facilitismos e desaconselham-se grandes ousadias. É tempo de consolidar.