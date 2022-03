Russos sentem-se "inseguros" em Portugal e fazem apelo ao Governo português

© Lusa

Por TSF 01 Março, 2022 • 18:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os russos em Portugal têm recebido cada vez mais ameaças. A Associação russa Pushkin começou a receber queixas logo no início do conflito na Ucrânia, mas a presidente Anna Pogrebtsova revela à TSF que já perdeu a conta às ameaças e insultos.

"A maior parte das ameaças chegam através das redes sociais, outras chegam por mensagens particulares ou então por telefonemas", sublinha a presidente desta associação russa em Portugal, acrescentando que se tratam de "ameaças físicas, ofensas ou chamadas agressivas".

Assim, os russos em Portugal sentem-se inseguros e, por isso, fazem um pedido ao Governo português. "Espero que o Governo português tome uma posição justa e promova os valores da liberdade. Compreendo o povo ucraniano com quem nós estamos em sintonia, mas também estamos solidários, porque entendo que esta guerra não devia acontecer".

Anna Pogrebtsova faz apelo ao Governo português. 00:00 00:00

A embaixada russa em Lisboa deixou uma recomendação aos cidadãos que vivem Portugal, pedindo para reportarem às autoridades nacionais qualquer ameaça física ou verbal.

A presidente da associação russa em Portugal enumera algumas ameaças recebidas por russos. 00:00 00:00

Numa nota publicada no site oficial, a embaixada russa lembra que os casos de provocações, ameaças e preconceitos devem ser denunciados. Os cidadãos russos devem entrar em contacto com as autoridade se o serviço consular, se não se sentirem seguros.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA