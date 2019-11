Ryanair condenada por cobrar bagagem de mão a passageira

Companhia aérea low cost não poderá recorrer da sentença © Rafael Marchante/Reuters

Por Rita Carvalho Pereira 20 Novembro, 2019 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A juíza de um tribunal de Madrid condenou a companhia área Ryanair por ter cobrado mais dinheiro a uma cliente para levar uma mala de mão. A companhia low cost vai ter de devolver a uma passageira os 20 euros que lhe cobrou e pagar os juros moratórios, depois de ter obrigado a cliente a pagar mais por transportar uma mala de dez quilos sem ter compado um bilhete de tarifa "prioritária" - aquele que, de acordo com a Ryanair, permite transportar na cabine de voo uma mala de até dez quilos, além da bagagem de mão usual.

Pub Pub

A juíza deu razão à reclamação da cliente, classificando a ação da companhia aérea como "abusiva", considerando que a mesma reduziu os direitos reconhecidos ao passageiro por lei (no Artigo 97.º da Lei Nacional de Transportes) e gerou um "grave desequilíbrio" entre as partes, prejudicando o consumidor, adianta o jornal espanhol La Vanguardia. O tribunal negou, no entanto, a indemnização por danos morais que era reivindicada pela cliente.

Pub Pub

A justiça espanhola afirma que o peso da mala poderia perfeitamente ser transportado na cabine e indica que as tarifas aplicadas pela Ryanair à bagagem de mão não estão cobertas no regulamento da Comissão Europeia que estabelece a liberalização dos preços no serviço de transporte.

A magistrada sublinha que o transporte de mais uma mala na bagagem de mão não representa um maior gasto de combustível nem de custo de pessoal nos balcões de check-in, ao contrário da bagagem de porão, pelo que os custos cobrados adicionalmente são injustificados.

A decisão do tribunal declara nula a cláusula aplicada pela Ryanair para o pagamento extra de bagagem e obriga a companhia aérea a retirá-la do contrato. Esta é uma sentença firme, da qual não será possível à companhia áerea recorrer.