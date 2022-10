"Sai um peso dos ombros." Bisneto de Jorge Amado saúda eleição de Lula da Silva

© Fernando Bizerra/EPA

O bisneto do escritor Jorge Amado, Nicolau Amado, saudou, em declarações à TSF, a reeleição de Lula da Silva como o Presidente do Brasil, referindo que o discurso do candidato do Partido Trabalhista "dá um alívio" ao país.

"Este discurso [de Lula da Silva] dá um alívio por voltar a um estado em que não se sente medo de, em qualquer momento, o país se tornar numa ditadura ou sofrer um golpe" e, por isso, "sai um peso dos ombros", que "estava a pesar há quatro anos", desde que Jair Bolsonaro foi eleito, após as eleições no Brasil.

"Ainda temos de ter consciência de que este vai ser um processo muito lento e muito árduo, porque ainda temos muitos empecilhos pela frente, porque não é nada fácil colocar o Brasil na estância anterior a este governo", concluiu.

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos, de acordo com o TSE.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (esquerda), de 77 anos, obteve mais de 60,3 milhões de votos (50,9% do total), com uma vantagem superior a 2,1 milhões face a Bolsonaro (extrema-direita), que conseguiu 58,2 milhões (49,1%), nas presidenciais de domingo, indicou o portal do TSE.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa agora ao Palácio do Planalto. A tomada de posse está prevista para 01 de janeiro de 2023.

O antigo sindicalista terá como vice-Presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).