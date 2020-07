Salão de imobiliário português em Paris passa para versão digital em 2020

Paris © AFP

O salão InPortugal, maior feira de imobiliário e turismo de Portugal em França, vai decorrer virtualmente em 2020, devido à "incerteza" que envolve a indústria de eventos em tempos de pandemia.

"A decisão surgiu naturalmente com a incerteza que envolve a indústria dos eventos e as plataformas virtuais têm desenvolvido várias opções que vêm acelerar a adoção por parte dos visitantes deste tipo de relações desmaterializadas", afirmou o diretor do InPortugal, Ricardo Simões, em declarações à agência Lusa.

Este salão deveria ter acontecido em maio, mas devido à Covid-19 foi adiado para setembro, inicialmente ainda numa versão presencial.

Agora, esta feira de imobiliário português em França optou definitivamente por um formato virtual, que, segundo a organização, não deve impedir a concretização de negócio entre visitantes e expositores.

"A ideia é a mesma, o formato é que é diferente. Com a pandemia, toda a população passou a adotar comportamentos digitais que antes da pandemia podiam encontrar alguma resistência. Este é o formato, com as condições que estamos a viver, possível", indicou o diretor.

O salão vai decorrer de 22 a 24 de setembro, no site do evento, através de uma plataforma que vai permitir aos visitantes verem as ofertas imobiliárias e entrarem em contacto direto com agências imobiliárias.

Ao contrário das edições presenciais em Paris, este formato será em francês e em inglês, permitindo atrair novos visitantes e mercados. Durante os três dias vão ainda decorrer conferências e partilha de experiência sobre quem já se mudou para terras lusas também em francês e inglês.

"Nós trabalhamos historicamente o mercado francês e temos 23 nacionalidades a visitar o salão. Este formato digital acaba por permitir abordar os visitantes sem que eles tenham de se deslocar e mais facilmente conseguiremos chegar a novas audiências", sublinhou Ricardo Simões, que pensa agora atingir mercados como o Reino Unido e os Estados Unidos.

O InPortugal decorre há nove anos na capital francesa e atrai entre seis a 10 mil visitantes em cada edição.

