Salvo pela cauda da baleia. Metro descarrila na Holanda e só não cai à água por causa de escultura

Eram 00h30 desta segunda-feira quando o metro de Roterdão descarrilou, depois de um impacto contra as barreiras de segurança no terminal da linha, na estação De Akkers, noticia a CNN.

O comboio ficou suspenso devido a uma escultura com o formato de uma cauda de baleia, onde ficou apoiada a dianteira da primeira carruagem. A peça de arte moderna, elevada a dez metros de altura, permitiu assim que do acidente não resultassem feridos.

O motorista do metro abandonou o veículo e foi para o hospital e, posteriormente, detido para interrogatório. As causas do acidente ainda não foram apuradas.