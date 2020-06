Sánchez alerta para a possibilidade de uma segunda vaga de Covid-19 em Espanha

© EPA

Por TSF 20 Junho, 2020 • 20:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Sánchez alerta para a possibilidade de uma segunda vaga de Covid-19 no país. No último dia do estado de emergência, em Espanha, o chefe do governo espanhol fez uma declaração sem direito a perguntas, para assinalar o fim de uma situação excecional que se prolongava desde o dia 14 de março.

Espanha foi abrindo aos poucos, ao longo das últimas semanas, mas só a partir de domingo o desconfinamento é total.

No balanço de mais de três meses de estado de emergência, Pedro Sánchez afirmou que, graças a este instrumento excecional, foi possível salvar milhares de vida em toda a Espanha.

O líder do governo de Madrid sublinha, porém, que o vírus pode voltar. Pedro Sánchez lembra aos espanhóis que o país e o mundo ainda estão muito frágeis e pede união para que Espanha possa levantar-se de novo.