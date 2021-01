Sánchez apela à cooperação para fazer face à tempestade Filomena

Reunião para avaliar os efeitos da tempestade Filomena foi presidida por Pedro Sánchez © EPA/Rodrigo Jimenez

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, liderou ste domingo a reunião do Comité Estatal de Coordenação e Direção (CECOD) do sistema nacional de proteção civil, sublinhando a necessidade de cooperação e coordenação para uma resposta eficaz à tempestade Filomena.

Na reunião que decorreu no Ministério do Interior, em Madrid, aonde chegou num carro todo o terreno, Sánchez recebeu informação detalhada sobre a situação provocada pela tempestade Filomena, bem como a previsão meteorológica para os próximos dias.

Foi a primeira reunião de coordenação desde a chegada do frio e da neve que contou com a presença do chefe do Governo espanhol, acompanhado pelo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e pelo ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Segundo a nota de imprensa do Governo, desde a chegada da tempestade Sánchez fez saber aos presidentes regionais e aos responsáveis municipais das zonas mais afetadas que o principal objetivo comum é a máxima coordenação entre as administrações, utilizada como uma ferramenta fundamental para dar resposta aos efeitos da Filomena.

Embora o governante tenha constatado a melhoria do estado das estradas em relação a sábado, foi também informado de que o aeroporto de Barajas, em Madrid, mantém as suas operações suspensas, assim como todos os comboios com origem e destino na capital espanhola.

O CECOD é o órgão diretivo central dentro do novo Plano Geral de Emergências do Estado aprovado em 15 de dezembro de 2020 para otimizar as respostas das administrações perante emergências de proteção civil.

No âmbito deste plano, e atendendo à situação e à previsão meteorológica, a fase de pré-emergência em situação operacional 1 foi declarada na quinta-feira pelo Ministério do Interior.

Os ministros do Interior e dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana tiveram o apoio por videoconferência, na reunião no CECOD, das suas equipas, entre elas os responsáveis da Proteção Civil e da Guarda Civil.

Primeiros comboios saem de Madrid

O ministro dos Transportes espanhol anunciou a saída, pelas 14h00 locais (13h00 em Lisboa), dos primeiros comboios de Madrid, com destino a Santander, Málaga e Ferrol, esperando abrir o aeroporto de Barajas, "muito gradualmente", durante a tarde.

O anúncio foi feito por José Luis Àbalos, em conferência de imprensa, após o final da reunião com várias entidades ligadas à Proteção Civil para avaliar os efeitos da tempestade Filomena.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, as linhas de alta velocidade estão livres, exceto cerca de 200 quilómetros, a maioria na província de Saragoça, onde mais neve caiu nas últimas horas.



Já o aeroporto de Madrid - Barajas começará a operar ao longo da tarde, depois de retirada a neve das pistas, embora as operações comecem "muito gradualmente".

Ábalos explicou que, por enquanto, os aviões desviados na sexta-feira e no sábado, devido ao nevão que se abateu sobre a capital espanhola, vão regressar às respetivas bases e acontecerá o mesmo com o resto das operações, mas de forma progressiva.

Apesar disso, o titular da pasta dos Transportes pediu aos passageiros que se informem primeiro sobre os voos programados e que contactem as companhias aéreas.