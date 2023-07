Sánchez celebra "fracasso do bloco do retrocesso"

O PSOE, com 122 deputados, e o Sumar, com 31, totalizaram 153 lugares no Parlamento © Javier Soriano/AFP

O líder do PSOE e atual primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, celebrou este domingo o "fracasso do bloco do retrocesso", depois de o PP (direita) e o Vox (extrema-direita) ficarem aquém de uma maioria nas eleições legislativas.

"Somos mais, muitos mais, os que queremos que Espanha avance, e assim continuará a ser", afirmou Sánchez, reagindo antes mesmo do líder do Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, aos resultados que deram aos conservadores uma vitória sobre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), mas sem conseguir alcançar uma maioria, mesmo com apoio do Vox.

"Obrigada, de coração, aos verdadeiros protagonistas: todos os espanhóis e espanholas que votaram e demonstraram um comportamento democrático exemplar [nas eleições legislativas de hoje]", disse Sánchez após o anúncio dos resultados finais.

O líder do PSOE considerou que a aliança de direita saiu derrotada por não ter conseguido a maioria absoluta, mas não deu qualquer indicação sobre o que fará em relação à formação de um novo Executivo.

Para Pedro Sanchéz, "Espanha e todos os cidadãos que votaram foram claros: o bloco do retrocesso fracassou".

A los que planteaban el machismo y el retroceso en derechos y libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista de PP y Vox, ha sido derrotado.



Somos muchos más los que queremos que España siga avanzando.



@sanchezcastejon#PSOE23J #Adelante #EspañaAvanza pic.twitter.com/6GwbcUfHFI - PSOE (@PSOE) July 23, 2023

Os conservadores do PP venceram as eleições legislativas deste domingo em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no Parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE, com 122 deputados, e o Sumar, com 31, totalizaram 153 lugares no Parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.

As sondagens divulgadas pelas televisões espanholas TVE e Telecinco no final da votação apontavam para uma vitória do PP com uma possível maioria absoluta com o VOX.

Estas são as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e foram chamados a votar 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.