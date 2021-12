Sanofi vai publicar resultados sobre vacina no primeiro trimestre de 2022

A Sanofi tinha apontado para o final deste ano a publicação dos resultados finais do ensaio clínico da vacina © Franck Fife/AFP

O laboratório francês Sanofi disse esta quarta-feira que prevê publicar os resultados finais dos ensaios clínicos sobre a sua vacina contra a Covid-19 no primeiro trimestre do próximo ano.

O grupo, que desenvolveu conjuntamente com a farmacêutica britânica GSK uma vacina contra a Covid-19 com base numa proteína recombinante, divulgou agora os resultados provisórios considerados positivos como dose de reforço, mas sem avançar um calendário relativo à comercialização do produto.

Inicialmente, a Sanofi apontou para o final deste ano para publicar os resultados finais do ensaio clínico da vacina em desenvolvimento.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.311.914 mortes em todo o mundo, entre mais de 269 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.687 pessoas e foram contabilizados 1.200.193 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

