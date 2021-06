Santos Silva viaja para a Eslovénia para preparar "transição" da presidência da UE

Augusto Santos Silva © AFP

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, inicia esta quinta-feira uma visita de dois dias à Eslovénia para preparar a "transição" da presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE), que aquele país assume em julho.

Em Ljubljana, segundo nota ministerial, o chefe da diplomacia portuguesa vai reunir-se esta quinta-feira com o seu homólogo, Anze Logar, com o Presidente da República esloveno, Borut Pahor, e com o presidente da Assembleia Nacional, Igor Zorcic.

Santos Silva e Anze Logar vão "passar em revista" as relações bilaterais e abordar "temas da agenda europeia que marcam as duas presidências do Conselho", nomeadamente a resposta europeia à Covid-19, os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR), o alargamento da UE a outros países, a Conferência sobre o Futuro da Europa ou a política de migrações.

Após a reunião, os dois ministros dão uma conferência de imprensa conjunta.

No dia 25, Augusto Santos Silva participará na cerimónia de celebração do 30.º aniversário da independência da República da Eslovénia e reunir-se-á ainda com representantes da comunidade portuguesa naquele país.

A visita do ministro português à Eslovénia surge no âmbito da "transição" da presidência rotativa do Conselho da UE, que o país exerce a partir do próximo dia 1 de julho, sucedendo assim à presidência portuguesa, que decorreu durante o primeiro semestre deste ano.