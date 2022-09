Sarah Palin perde no Alasca e falha regresso à vida política ativa nos EUA

© Brandon Bell/Getty Images/AFP

A republicana Sarah Palin perdeu a hipótese de regressar à política ativa como candidata à Câmara dos Representantes pelo Alasca, ao ser derrotada pela democrata Mary Peltola, que vai ocupar esse lugar no Congresso.

De acordo com as principais projeções dos meios de comunicação social dos EUA, Peltola venceu Palin com 51,5% dos votos, contra os 48,5% da republicana.

Esta é uma grande surpresa num estado conservador como o Alasca, onde Palin foi a candidata com maior perfil público, devido à sua anterior candidatura à vice-presidência dos Estados Unidos, bem como por ter servido como governadora do estado e ser apoiada pelo ex-Presidente Donald Trump (2017-2021).

Peltola será a primeira democrata a ocupar um lugar que durante os últimos 49 anos pertenceu ao republicano Don Young, que morreu em março.