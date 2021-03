© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

No Fígaro... "Sarkozy condenado: o estupor e a polémica"... o antigo chefe de estado foi condenado a três anos de prisão, dos quais um em reclusão, no chamado caso das escutas... o jornal diz que se trata de uma sentença de "grande severidade", uma vez que o processo não trouxe à luz "provas irrefutáveis"... Sarkozy anunciou que vai recorrer da sentença.

Já o Líberation, mais crítico do ex-presidente, traz em manchete: "Sarkozy condenado, justiça para todos"... E depois explica: reconhecido culpado de "corrupção" e "tráfico de influência", o anterior presidente apanhou três anos de prisão, um deles com encarceramento, isto é, atrás das grades e anunciou a intenção de apresentar recurso. O editorial do Libé leva o título, na página dois, "como os outros"... E começa com a conclusão do tribunal de que ontem "foi um dia triste para a nação".

O assunto merece destaque noutros jornais europeus.... No britânico Independent, com foto que enche parte da capa... "Sarkozy condenado a cadeia por corrupção"... No espanhol ABC está rodeado por polícias, um faz-lhe continência... mas o título é: "adeus ao sonho de Sarkozy de voltar a presidir à república francesa"....

No El País, "a justiça francesa condena Sarkozy por corrupção", notícia que divide a manchete com a que indica que o governo espanhol pretende acabar com as licenciaturas de três anos nas universidades... prevê fixar um modelo de quatro anos mínimo e de um ano para as pós-graduações. Mas é preciso dizer que as licenciaturas de três anos são minoritárias em Espanha, apenas umas sessenta, a maioria em faculdades privadas da Catalunha. As pós-graduações costumavam ter dois e passam para um ano, o que o ministério dirigido pelo sociólogo Manuel Castells acredita que vá beneficiar os alunos com menos recursos, logo com menos capacidade de pagar os estudos pós-licenciatura.

No jornal USA Today, dos Estados Unidos, leio que os "árabes americanos receiam uma crise invisível da Covid"... Níveis alarmantes de disseminação e mortes podem estar escondidos por... falta de dados. Ou seja, muitas mortes são categorizadas como "brancos" pelo governo federal, não há qualquer referência a árabes.

Na Folha de São Paulo, "Secretários de Saúde pedem toque de recolher nacional", o que por cá se chama "recolher obrigatório"... os técnicos sugerem confinamento nas piores regiões. Os governos estaduais pedem maior rigor "para evitar um colapso em todo o país." Sugerem recolher obrigatório entre as oito da manhã, suspensaõ das aulas presenciais e lockdown nas regiões com mais de 85% de camas hospitalares ocupadas e tend~encia de elevação de casos".

No Jornal de Angola, há uma garantia do ministro de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, a "exploração petrolífera vai respeitar áreas de conservação ambiental".