Sauna encerrada em Madrid devido a surto de varíola dos macacos

Foi identificado o possível foco do surto de varíola dos macacos em Madrid. As autoridades sanitárias encerraram a sauna "Paraíso", uma vez que a maioria dos casos está associada ao estabelecimento. O conselheiro de Saúde da Comunidade de Madrid revela que até agora foram reportados 30 casos e 15 suspeitos, admitindo que o número pode aumentar nos próximos dias.

Em comunicado, a sauna, localizada no centro da capital espanhola, confirma o encerramento do estabelecimento. Numa nota divulgada no Twitter, apela-se à responsabilidade individual de cada pessoa para evitar a transmissão de qualquer infeção.

A doença, considerada rara, também já foi identificada em Portugal. Até ao momento, a Direção-Geral da Saúde já confirmou 23 casos e há outros suspeitos em análise. Os doentes em causa apresentam sintomas, mas a situação clínica é considerada estável.

A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião urgente para tentar encontrar respostas sobre a origem deste surto detetado na Europa e nos EUA. Até ao momento, a OMS já confirmou 80 casos em 11 países. Em comunicado, os peritos afirmam que estes surtos são atípicos porque estão a ocorrer em países não endémicos.