Scholz diz que Putin não está "pronto" para uma "paz justa"

Olaf Scholz © Odd Andersen/AFP

Por Lusa/TSF 02 Março, 2023 • 09:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chanceler alemão Olaf Scholz disse esta quinta-feira que a Alemanha e outros parceiros estão em conversações com Kiev sobre "futuros compromissos de segurança" para a Ucrânia.

Relacionados Pelo menos dois mortos após ataque russo a edifício residencial em Zaporijia

Scholz referiu-se a "conversações" com Kiev sobre "futuros compromissos" em questões de "segurança", mas não especificou nem detalhou o plano, tendo criticado o chefe de Estado russo pela agressão militar em território ucraniano.

"Estará [Vladimir] Putin pronto para negociar um regresso aos princípios e a uma paz justa? De momento, não há qualquer indicação disso", afirmou Sholz no Parlamento alemão (Bundestag), em Berlim criticando atos ameaçadores de Moscovo como a suspensão do acordo do Novo Start.

A Rússia suspendeu na semana passada o acordo (Novo Start) sobre a proliferação de armamento que ainda vigorava com os Estados Unidos.

No mesmo discurso, o chanceler alemão apelou ainda à República Popular da China para não fornecer armamento "ao agressor russo".

"A minha mensagem é clara: façam uso da vossa influência para exigir a Moscovo a retirada das tropas russas. Não forneçam armas ao agressor russo", declarou Scholz no Bundestag.