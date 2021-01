Schwarzenegger compara autores de ataque ao Capitólio aos nazis

© Twitter

O ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, publicou este domingo um vídeo no Twitter onde condena o ataque ao Capitólio por parte de apoiantes de Donald Trump.

O ator, que foi eleito pelos republicanos, criticou o Presidente cessante e comparou os episódios de violência em Washington aos crimes cometidos pelos Nazis contra os judeus.

"Quarta-feira foi a Noite dos Cristais aqui nos Estados Unidos. Os vidros partidos foram os das janelas do Capitólio norte-americano", atirou. "Mas o ataque não quebrou apenas as janelas do Capitólio, quebrou as ideias que dávamos como garantidas."

Nascido na Áustria, dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Arnold Schwarzenegger recordou as dificuldades vividas durante a infância, em que foi vítima de violência doméstica por parte do pai.

"Não o culpo totalmente, porque o vizinho fazia o mesmo com a família dele, assim como outros vizinhos. Sofriam as dores físicas e as dores psicológicas por causa do que viram e fizeram", referiu.

O ator de "Exterminador Implacável" sublinhou que o se sucedeu na Europa no século XX teve início com "mentiras e intolerância". "Vindo da Europa, vi como as coisas podem ficar fora de controlo", alertando o povo norte-americano para estar "consciente das terríveis consequências do egoísmo e do cinismo".

Para Schwarzenegger, criticou ainda Donald Trump. "Procurou reverter o resultado de umas eleições justas para promover um golpe, enganando as pessoas com mentiras", disse.