Scotland Yard está a investigar a fundação do príncipe Carlos por suspeitas de corrupção

Por Margarida Serra e Rui Oliveira Costa 16 Fevereiro, 2022

A polícia britânica anunciou esta quarta-feira a abertura de uma investigação à fundação do príncipe Carlos, herdeiro do trono do Reino Unido, por suspeitas de corrupção. A The Prince"s Foundation terá recebido doações em troca de favorecimentos na atribuição de títulos e distinções.

"A Polícia Metropolitana de Londres [também conhecida como Scotland Yard, nome do quartel-general] lançou uma investigação sobre alegações de ofensas à Honor Act [Lei das Distinções, que impede abusos] de 1925", lê-se no início do comunicado das autoridades.

Em causa estão as alegações de que o bilionário saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz pagou dezenas de milhares de libras a intermediários ligados ao herdeiro do trono que lhe garantiram que podia obter diversas condecorações e juntar-se à aristocracia.

A decisão, explica a Scotland Yard, surge "após a análise de uma carta em setembro de 2021, relacionada com uma informação na comunicação social na qual se afirmava que foram feitas propostas de ajuda para a atribuição de distinções ou cidadania a um cidadão saudita".

A fundação forneceu vários documentos relevantes às autoridades que "foram analisados juntamente com a informação já existente".

"A análise determinou que se abrirá uma investigação. Não foram realizadas detenções nem interrogatórios", explicou a Polícia Metropolitana de Londres.