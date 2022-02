Ianina Khmelik é violinista na Orquestra Sinfónica do Porto, da Casa da Música © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Ianina Khmelik, violinista russa residente em Portugal desde 1999, afirma que "os russos não são isto" que estamos a ver e "também estão contra esta guerra", referindo-se aos apoiantes da tensão entre a Rússia e a Ucrânia que, neste momento, são só "quem apoia Putin".

A violinista da Orquestra Sinfónica do Porto, da Casa da Música, em declarações à TSF, espera, por isso, o fim de alguns "rótulos" que são colados aos cidadãos russos: "dizem que somos maus, que foram os que começaram [a guerra], mas não, é uma pessoa e uma instituição que está a fazer isso, não são os russos", explica, defendendo os russos como "um povo pacífico", mas que "não tem tido sorte".

Do ponto de vista pessoal, Ianina Khmelik nasceu em Moscovo, a capital da Rússia, onde começou, aos cinco anos, a estudar música. O cenário que vislumbra na Ucrânia, confessa, deixa-a "cada vez mais triste" e "mais assustada", sem esquecer "as repercussões da Segunda Guerra Mundial, onde o meu avô ia à guerra, o que deve ter tido danos na minha mãe, eu também apanhei e a minha filha, também".

"Os traumas da guerra passam de geração em geração, temos feridas que ainda não sararam da Segunda Guerra Mundial e já estamos a caminho da terceira", desabafa a violinista, desvendando que nunca pensou ver este cenário, pensando sempre na esperança de que "a diplomacia falasse mais alto".

A artista, parte integrante da Orquestra Sinfónica do Porto, considera que "se existem no mundo povos irmãos, esses são a Ucrânia e a Rússia" e, por isso, "se se pegar em qualquer um dos russos, há um amigo, ou os avós e até um amigo com quem se brincava, porque isto [Rússia e Ucrânia] está tudo entrelaçado".

"Os nossos corações estão partidos porque essas pessoas estão agora com as malas feitas, já viram onde está o bunker e a qualquer momento têm de pegar na família", relata.

Ianina Khmelik nunca pensou que "no século XXI, ele [Vladimir Putin] não conseguisse chegar a um acordo", porque, depois da reunião do presidente russo com Emmanuel Macron, a violinista teve a esperança de "que a diplomacia falasse mais alto".

"Estou a falar consigo e estou a tremer e o violino vai me acalmar, seguramente", desabafa a artista, que teme novas invasões e que uma nova guerra mundial esteja a caminho.

