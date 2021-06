"Se todos nós formos vacinados o impacto na saúde será zero"

© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

No Libération, vacinação ou prolongação. A ideia de uma quarta vaga de Covid-19 ganha terreno entre os políticos franceses e Olivier Véran, ministro da Solidariedade e da Saúde, tem uma resposta pronta - explicou terça-feira de manhã na rádio France Info: "Se todos nós formos vacinados [...] isso significará que o impacto na saúde será zero, portanto, nenhum impacto social, económico e educacional". Na verdade, de acordo com as últimas projeções do Institut Pasteur, "um pico significativo de internamentos é possível" no outono.

Na edição seminal Guardian Weekly... Cai a noite... noite em Hong Kong... Na manhã de 23 de junho, a repórter do Apple Daily, Angel Kwan, estava numa conferência de imprensa do governo para o census de Hong Kong quando o telefone começou a vibrar com notificações. Seis dias antes, centenas de policiais tinham invadido a redação, prendido os chefes e apreendido dezenas de computadores. Na segunda-feira seguinte, teriam de fechar o jornal.

Enquanto segurava o microfone em direção ao oficial do governo, Kwan não ousou olhar para o telefone e a notícia que anunciava: o Apple Daily estava a fechar. Hoje. Quando chegou a vez dela de perguntar disse: 'Esta é uma pergunta do Apple Daily." E então, parou por um ou dois segundos, apenas a pensar: "esta é minha última vez a dizer isto. "

No China Daily, publicado em Hong Kong em língua inglesa mas que é voz oficial do governo central na república popular da China, lemos que Xi Jinping, secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China, exortou todo o Partido a fazer esforços persistentes para servir o povo e manter laços estreitos para sempre com o povo enquanto conferia a maior honra do Partido a alguns destacados membros. Numa grande cerimónia realizada no Grande Salão do Povo, Xi saudou os 29 que receberam das mãos do presidente chinês a Medalha de 1º de julho, alguns postumamente, como representantes de destaque do PCC em todas as frentes.

El País em manchete... Aragonês, o presidente do governo regional catalão, expôs a Pedro Sánchez o plano de independentismo, o plano dele, Aragonês. Um plano, que, diz o jornal, vai além dos limites da legalidade. No encontro de ontem com o Presidente do Governo, Aragonès reiterou os pedidos de autodeterminação, amnistia, abertura, fim de processos-crime e "fim da repressão". Sánchez defendeu que toda a negociação deve se limitar à Constituição e ao respeito à lei. Apesar das diferenças, ambas as partes concordaram em lançar a mesa de diálogo na terceira semana de setembro, e antes, em julho, a Comissão Bilateral Estado-Generalitat, um sinal de como o clima mudou após os perdões parciais aos condenados pelo processo independentista catalão.

No Reinische Post, 'Raus', "Rua", a seleção alemã está fora do europeu.