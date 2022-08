Seca extrema em Itália revela bomba da II Guerra Mundial submersa num rio

© Andrea Pattaro/AFP

Uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial, que estava submersa num rio, foi revelada devido à seca extrema que se vive em Itália. O engenho explosivo de 450 kg foi encontrado por pescadores nas margens do rio Pó, perto da vila de Borgo Virgilio, na Lombardia, em julho.

"A bomba foi encontrada por pescadores na margem do rio Pó devido à diminuição do nível das águas causada pela seca", disse o coronel Marco Nasi, em declarações à agência de notícias Reuters.

No domingo, cerca de três mil moradores foram retirados para que os especialistas pudessem realizar, com segurança, uma explosão controlada.

O espaço aéreo da área foi encerrado durante um breve período de tempo, bem como o tráfego fluvial, ferroviário e rodoviário.

Segundo os engenheiros, o dispositivo, fabricado nos Estados Unidos da América, tinha 240 kg de explosivos. Depois de destruído, o artefacto foi transferido para uma pedreira no município de Medole.

O Pó é o rio mais longo da Itália, fluindo dos Alpes do sudoeste até ao Mar Adriático. O país está a viver a pior seca dos últimos 70 anos e, por isso, as autoridades italianas declararam, no mês passado, estado de emergência para as áreas que rodeiam o rio Pó, que irriga cerca de um terço da produção agrícola do país.